Lors de la troisième émission de The Voice Kids 5, une nouvelle voix, singulière, va se faire découvrir par les quatre coachs. Une prestation dévoilée en exclusivité par MYTF1 !

La troisième soirée des auditions à l’aveugle se prépare. Ce vendredi 26 octobre, dès 21 heures sur TF1, de nouveaux talents seront à découvrir sur la scène de The Voice Kids. Pour vous faire patienter, une prestation a été dévoilée en exclusivité sur MYTF1. Et celle-ci va vous emporter. Si le visage appartenant à cette nouvelle voix n’est pas montré, sa silhouette est tout de même perceptible. Pour accompagner sa voix, le jeune candidat s’est muni de sa guitare et le résultat est bluffant.

Celui-ci, dévoile une voix très mature. Seulement, il est impossible de savoir son âge. D’ailleurs, il est assez difficile d'imaginer qu’il s’agit de la voix d’un enfant. Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer et Soprano sont très à l’écoute. Les quatre coachs semblent subjugués par cette voix très caractéristique et singulière. Nul doute, ils sont charmés !

Il faut dire que pour cette nouvelle saison de The Voice Kids, la plupart des candidats sont dotés d’un immense talent. La semaine passée, lors de la deuxième soirée des auditions à l’aveugle, la petite Emma, atteinte d’une maladie des yeux, avait ému aux larmes les quatre coachs. Et les auditions à l'aveugle ne sont pas encore terminées !