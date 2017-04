Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

M Pokora a proposé à Fonetyk & Dama d'écrire un couplet sur Hall Of Fame de The Script et Will I Am lors de la battle les opposant à Vincent.

Battle urbaine dans la team de M Pokora entre le funky Vincent et le duo Fonetyk & Dama. Le coach a un challenge à soumettre aux rappeurs : écrire un couplet pour la battle alors qu'ils chantent sur Hall Of Fame de The Script et Will I Am. "Rapper sur un morceau où il n'y a pas de rap, pour moi c'est un plus pour mettre en avant ce que je veux et montrer que le rap est accessible à tout type de musique", explique Dama qui a eu la possibilité d'introduire ses propres mots sur la chanson.

La battle a fait une forte impression sur les coachs. "C'était un très bon moment, je suis très fier", déclare M Pokora. Du côté de Zazie, elle constate que le choix n'est pas facile pour départager Vincent et Fonetyk & Dama. "C'était comme un rocher qui assurait sur le terrain et deux félins autour". Elle penche pour les deux rappeurs, "pour l'aisance". Pareil pour Mika car le duo "apporte quelque chose de nouveau à l'émission et ça fait du bien". Florent Pagny a trouvé la battle très "tribal" avec de très fortes vibrations. Cependant, il a préféré Vincent.

M Pokora suivra l'option de Florent Pagny. Après de très longues secondes d'hésitations, il choisit Vincent, privilégiant la polyvalence de ce talent. Les autres coachs semblent surpris par le choix de M Pokora. Mais, dans la tête du coach, il est certain que le duo trouvera sa place dans le paysage musical français. "Ils sont prêts, s'il y a quelqu'un qui veut les signer, ils peuvent les signer".