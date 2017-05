Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Pour se démarquer lors de l’épreuve ultime les talents sont obligés de tout donner. Ils doivent aussi tenter de surprendre leurs coachs et le public. Avec son grain de voix très particulier installé dans les graves, Vincent est plutôt destiné à interpréter des chansons fortes et masculines. Pourtant contre toute attente il décide de chanter Le Ballet de Céline Dion. Son choix surprend particulièrement M Pokora. Il n’est pas le seul car qui pourrait imaginer que le talent se lance dans une telle aventure.





Ce que personne ne sait c’est que Vincent fait ainsi un clin d’œil à son amour à la musique puisque la première cassette qu’il a écouté venait de Céline Dion. De plus il nous a habitués à chanter en anglais. Néanmoins son coach trouve ce choix judicieux car il va permettre à Vincent de mieux montrer l’étendue des capacités de sa voix tout en allant chercher des notes étonnantes qui prouveront qu’il sait partager des émotions. Au final la version de Vincent surprend plus qu’agréablement. Sa voix rocailleuse s’adapte bien au tube de Céline Dion et lui donne une autre dimension. D’ailleurs séduit, Mika se met à fredonner pendant que Vincent chante. Toujours est-il que cette version très originale pourrait bien donner des idées à Céline Dion. Et si cette dernière décidait de reprendre son tube en duo avec Vincent ?