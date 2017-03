Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Il a un physique et une voix atypiques, selon ses amies présentes dans les coulisses de The Voice : "Il a vraiment une voix de crooner, ça ne va pas avec son physique, on ne s’attend pas à une voix aussi grave et profonde." Vincent, espérait tant convaincre les coachs d’intégrer l’aventure de cette sixième saison. Le jeune homme, qui interprète des reprises dans des bars, a toujours souhaité faire de son rêve, une réalité "et de pouvoir vivre toute ma vie de la musique", a-t-il confié. C’est donc tout naturellement que sur la scène, Vincent a souhaité reprendre un titre d’Adele, "All I Ask".

Sa voix profonde et sa puissance vocale ont su séduire M Pokora qui a buzzé devant sa performance. Emu d’intégrer l’aventure The Voice, Vincent n’a pas pu retenir ses larmes : "Je ne réalise déjà pas d’être là ce soir devant vous", a-t-il lancé. Malgré quelques erreurs, le nouveau coach de l’émission a entendu le potentiel de ce talent : "Techniquement, il y a vraiment de quoi faire, après il y avait pas mal de choses inutiles, en même temps je comprends, je préfère retirer des choses que de devoir en mettre", a expliqué M Pokora. Vincent pourra donc prouver qu’il a sa place lors des battles.

Retrouvez la cover de Vincent dans The Voice