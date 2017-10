Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Toujours avec beaucoup d’humour, Vincent Vinel a souhaité faire une jolie surprise à ses fans. Et le chanteur a deux bonnes nouvelles : 1/ Son premier single est terminé et 2/ Il sera dévoilé dans les prochaines heures. En effet, sur les réseaux sociaux, l’un des talents de la sixième saison de The Voice a partagé une vidéo annonçant la sortie de son premier titre. Pour le découvrir, Vincent Vinel vous donne rendez-vous à Paris pour la Paris Games Week, le plus gros salon du jeu vidéo en France qui se tiendra du mercredi 1er au dimanche 5 novembre.

« En gros, tu viens, t’écoutes la musique, tu kiffes ta race et après on se rencontre, a-t-il ainsi annoncé. On fait des dédicaces, des photos, on va manger un couscous, ce que tu veux. » La bonne humeur et l’ambiance risquent d’être au rendez-vous.

Et les abonnés de Vincent Vinel seront sans aucun doute au rendez-vous comme en témoignent les nombreux messages laissés par les internautes sur son compte Instagram : « Hâte d’entendre ton premier single », peut-on lire. « Super nouvelle, tu es tellement génial merci pour ta bienveillance », a ajouté un autre fan. Et si certains fans ne pourront pas venir jusqu’à leur idole, pas de panique, Vincent Vinel postera très vite des nouvelles de son single sur ses réseaux sociaux.









😁😁😁 Les z'amis : je vous dévoilerai mon tout PREMIER SINGLE à la @parisgamesweek le 1er novembre !!! Une publication partagée par Vincent Vinel (@vincentvinel) le 28 Oct. 2017 à 8h12 PDT

