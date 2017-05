Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Après sa reprise osée de Lose Yourself d’Eminem, ou encore sa prestation ahurissante de maîtrise vocale lors du premier prime en direct, Vincent Vinel a décidé de sortir une nouvelle carte de sa veste. Le talent de Mika a décidé de reprendre le tube Feel de Robbie Williams. Un challenge pour le jeune homme, car le titre diffère de ce qu’il a l’habitude de chanter. Exit le rock grandiloquent ou le rap lyrique, cette fois, c’est LA chanson pop par excellence. Une façon de se mettre à nu devant le public et les téléspectateurs.



Le jeune homme décide de revenir aux fondamentaux sur ce prime. Il s’accompagne au piano et livre une interprétation très personnelle. Sans fioriture, sans arrangements superflus. Une prestation presque brute qui monte crescendo lorsqu’une chorale vient s’ajouter et doubler sa voix.



« Le défi était assez énorme, te présenter de manière aussi épurée et aussi sobre… j’avais peur... Mais tu l’as fait », complimente Mika. "J’ai reconnu le mec des auditions à l’aveugle". Zazie est aussi charmée par la reprise de Vincent Vinel qu’elle compare aux chansons d’Elton John des années 70 : "on n’avait pas vu cette espèce d’intime sobriété, rester sobre, c’est bien pour un talent". Le jeune homme continuera l'aventure The Voice puisque Mika a décidé de poursuivre avec lui.