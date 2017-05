Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs semaines de compétition, Mika a été contraint de se séparer d'une partie de son équipe samedi soir. Lors de l’Épreuve Ultime, le coach a ainsi réparti ses 9 talents en groupe de 3 avec comme objectif de ne garder qu'un artiste par groupe. Un choix plutôt difficile tant la qualité était au rendez-vous sur scène.

Le premier talent à avoir gagné sa place pour les lives de The Voice 6 n'est autre que Vincent Vinel qui a misé sur la chanson Don't Stop Believin' de Journey. Un titre qui lui a permis d'avoir les faveurs de Mika face à Manoah et Marvin Dupré. Ce dernier a été sauvé par Zazie, touchée par sa belle interprétation de La Balade de Jim. Imane, qui a séduit Mika dès les auditions à l'aveugle, a su tirer son épingle du jeu dans un groupe jeune et féminin. Opposée à Lou Mai et Juliette, la jeune fille de 16 ans qui a repris Une autre saison de Josef Salvat, sera bien présente lors des directs.

Incantèsimu, Agathe ou The Sugazz ? C'est le dernier choix qu'a dû faire Mika samedi soir lors de l’Épreuve Ultime. Malgré des belles prestations des deux premiers talents, c'est le trio féminin The Sugazz qui a été sauvé par le coach grâce à sa version de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Mika, qui affiche trois talents au compteur pour les lives, accueillera un quatrième artiste dans son équipe. Il peut en effet voler l'un des talents de Zazie ou M Pokora la semaine prochaine.

Rendez-vous pour le deuxième et dernier épisode de l’Épreuve Ultime le samedi 13 mai à 21h sur TF1.