Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, c’est le lancement de la phase des battles de The Voice. Après avoir franchi le cap des auditions à l’aveugle, Vincent Vinel, Lisandro, Ann Shirley remettent leur place en jeu. Que le meilleur gagne !

Après 7 soirées d’auditions à l’aveugle exceptionnelles, c’est l’heure de l’épreuve la plus redoutée des talents : les battles. Face à face, ils vont s’affronter pour défendre leur place dans l’aventure. Et à l’issue de chaque affrontement par deux, les coachs devront faire un choix important : décider qui mérite sa place pour l’épreuve ultime de The Voice… Ce soir, Lisandro, Vincent Vinel, mais aussi Ann-Shirley vont devoir convaincre les coachs qu’ils méritent d’accéder à cette ultime étape avant les directs.

Tour à tour, ils vont s’affronter par deux face à M Pokora, Mika, Zazie et Florent Pagny. Ils n’ont que trois minutes, comme pour les auditions à l’aveugle, pour convaincre qu’ils méritent d’accéder à l'ultime épreuve. Cette année, une petite nouveauté vient chambouler le jeu : le vol des talents. Jusqu'ici, les coachs avaient la possibilité de sauver un candidat éliminé pour lui faire intégrer son équipe. Désormais, ils vont pouvoir remplacer le talent sauvé au gré des battles. En coulisses, quatre sièges seront disposés mais un candidat volé pourra être remplacé par un autre que le coach estime meilleur… De quoi donner des sueurs froides aux repêchés qui sont dans le stress permanent. Préparez-vous, installez-vous confortablement dans votre fauteuil : l’heure des battles de The Voice a sonné !

The Voice, ce soir à 20h55 sur TF1 !