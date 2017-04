Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Lisandro Cuxi

Le talent qui a déjà participé à The Voice Kids sait assurer le spectacle. Depuis les auditions à l’aveugle il montre l’étendue de son talent. Lors de celles-ci, il portait un blouson sur lequel était inscrit invincible. Un message pour les autres talents ?

Nicola Cavallaro

Originaire de Sicile, ce talent sait donner de la voix. Adepte des sensations fortes, il s’est engagé dans l’armée avant de revenir à sa passion pour la musique. Doté d’un fort caractère et d’un mental de gagnant, Nicola Cavallaro a de quoi faire peur à ses camarades.

Shaby

Choisie pour affronter Camille Esteban lors des battles, Shaby vient de démontrer sa maîtrise technique. Qui plus est, elle possède une voix qui a de l’étoffe. Des atouts qui lui permettent d’espérer aller loin dans le show musical.

Incantésimu

Ce trio corse pour le moins original sait s’adapter à toutes les situations. Son oreille musicale lui permet en effet de magnifier des tubes en y ajoutant un brin de polyphonie. Une qualité qui époustoufle les coachs. Les trois garçons s’inscrivent donc tout droit dans la lignée d’I Muvrini, le plus célèbre groupe corse.

Sacha

A 17 ans ce jeune talent a beaucoup d’expérience puisqu’il a déjà chanté dans des pays étrangers. Une expérience certes riche mais qui masque tout de même une certaine fragilité que Sacha va devoir dépasser pour aller encore plus loin.

Marius

Issu d’une très grande famille dans laquelle il a 5 frères et 5 sœurs, Marius sait aussi bien se montrer discret que séducteur. D’ailleurs s’il a choisi de s’intéresser à la musique, c’est pour mieux nous envoûter. Avec l’atout charme de sa voix il pourrait bien donner du fil à retordre aux autres talents.

Vincent Vinel

Artiste dans l’âme, Vincent Vinel chante aussi bien qu’il sait faire rire. Avec un sens de l’autodérision impressionnant et une voix maîtrisée à la perfection, le talent s’annonce d’ores et déjà comme un concurrent redoutable. Difficile en effet de résister à tous ses atouts !

Ann-Shirley

Issue d’une famille de musiciens et armée d’une formation d’ingénieur du son, Ann-Shirley maîtrise parfaitement ses partitions. D’autant plus qu’elle a l’habitude de remporter des compétitions de chant. Assurément elle donnera le meilleur lors de l’épreuve ultime.

Lou Mai

Malgré son manque de confiance, Lou Mai a impressionné tout le monde lors des auditions à l’aveugle. Lors des battles, il en est de même. Résolument timide, la jeune fille de 17 ans sait pourtant ce qu’elle veut. Et pour y arriver elle ne manque pas de voix…

Chloé

Fragile et douée, lors des auditions à l’aveugle Chloé nous a émerveillés avec sa reprise de Skinny Love. Coachée par Florent Pagny, elle brille et affiche une sensibilité encore plus grande lors des battles. Cela lui suffira-t-il pour s’imposer lors de l’épreuve ultime ?