Par Ruben VANYPER

L’épreuve ultime est très redoutée par les talents de The Voice. Placés tous les trois sur la scène, ils doivent interpréter une chanson à tour de rôle face à M Pokora, Florent Pagny, Zazie, Mika mais aussi le public présents dans la salle. A l’issue des représentations, seuls l’un des trois chanteurs est qualifié pour les grands shows en direct. Samedi soir, Marvin Dupré, Vincent Vinel ainsi que Manoah étaient les premiers à se jeter dans l’arène. Stressés, mais solidaires les uns envers les autres, ils n’ont rien laissé paraître. Conscients des règles, les trois artistes se sont donné la main lors du verdict final. Car après avoir réfléchi dans sa tête, Mika a décidé d’emmener Vincent Vinel. Dans deux semaines, le "pianiste de la gare Saint-Lazare", comme s’amuse à l’appeler le coach, chantera en direct dans The Voice. Heureux d’avoir remporté ce prix, ce dernier n’a pu s’empêcher de verser des larmes. Des larmes de joie et de tristesse.

Car s’il est content de poursuivre, il est triste de laisser derrière lui Manoah et Marvin, ses amis dans l’aventure. Fair-play et bons joueurs, les talents restés sur le banc de touche se sont réjouis pour leur ami. Marvin Dupré a serré la main de son adversaire, tout comme Manoah qui l’a pris dans ses bras. Et lorsque Zazie a appuyé sur le buzzer pour sauver Marvin Dupré, la joie était deux fois plus forte. Depuis les coulisses, Vincent Vinel a laissé exploser sa joie. "Ah super, ouais", s’écrit-il depuis la pièce voisine. Consciente du potentiel de l’artiste, la coach ne pouvait pas le laisser partir comme cela. Car c’est aussi ça The Voice, des surprises quand on s'y attend le moins. Les deux garçons défendront donc leur place dans deux semaines, pour les directs.