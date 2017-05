Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi, Vincent Vinel a fait ressortir sa sensibilité sur Somebody to love de Queen. Le morceau punchy et entêtant délivre un message fort que le talent n'avait pas forcément relevé. "Comprends-tu les paroles ?", lui a demandé l'interprète de Grace Kelly lors de son coaching la semaine dernière. "C'est fort en émotions, et toi j'ai l'impression que tu caches ton émotion derrière une joie de vivre, mais tu as le droit de la faire ressortir cette émotion", a ajouté le coach. Ces paroles ont fait écho chez le "pianiste de la gare Saint-Lazare". En effet, ce dernier a avoué cacher certaines émotions derrières des sourires. "Des fois ça m'arrive, - pour cacher mes émotions parce que c'est mon jardin secret-, de raconter des conneries (sic) etc... Ce soir je suis prêt à ouvrir le jardin secret à tout le monde et avoir des émotions fortes".

Samedi soir, sur la scène de The Voice, Vincent Vinel a pris en compte les conseils prodigués par Mika. Il a livré une prestation magistrale devant un parterre d'inconnus, libérant ainsi certaines émotions enfouies au plus profond de lui. A 21 ans, le coach a réussi à parler de lui-même, comme lui avait conseillé son coach il y a quelques jours de cela. D'ailleurs, ce dernier n'a pas hésité à commenter la prestation de son talent à la fin du show. "Finalement, on te connaît. Ce soir j'ai l'impression que tu nous as oubliés, tu n'as pas cherché à nous plaire, alors bienvenue dans l'aventure Vincent". M Pokora n'a pas tarit d'éloges sur le chanteur. "Tu as chanté admirablement bien, félicitations", lui a-t-il glissé. Et Florent Pagny de le qualifier de "performeur".

