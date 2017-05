Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il avait fait sensation lors des auditions à l'aveugle. Sa reprise très personnelle du titre Lose Yourself d'Eminem a fait retourner les fauteuils de trois coachs. Seule Zazie n'avait pas buzzer, ne sachant pas vraiment quoi apporter de plus à ce talent hors norme. Voix atypique, personnalité attachante, Vincent Vinel est l'un des OVNI de la saison 6 de The Voice. Et c'est Mika qui a récupéré ce diamant brut qui avait l'habitude de s'installer derrière les pianos de gares parisiennes pour chanter.



Malvoyant, Vincent Vinel est pourtant capable de jouer de plusieurs instruments et possède un super pouvoir : l'oreille absolue, ce qui lui permet de reconnaître les notes d'un titre dès sa première écoute et de pouvoir le jouer ensuite. Un super pouvoir qui pourrait lui valor le surnom de Daredevil de The Voice.



Pour la première grande émission en direct, le jeune homme a décidé de s'attaquer à un groupe entré au panthéon sacré de la musique : Queen. Il interprète Somebody to Love. Un morceau de bravoure. Le jeune homme était accompagné par une chorale sur la scène de The Voice pour interpréter le titre. "J'avais l'impression que tu nous as oublié, tu n'as pas cherché à nous plaire, tu as chanté pour toi", juge son coach Mika. Pour M Pokora, "il est possédé, il ne voit pas le monde comme on le vit, il essaie de nous transmettre son adrénaline. Il ne s'est pas fait un cadeau avec cette chanson". Florent Pagny ajoute : "Lui, c'est un performer".