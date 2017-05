Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Dans l'équipe de Mika, Vincent Vinel et Audrey se sont vus sauvés par le public. Le coach devait trancher entre The Sugazz et l'ensorcelante Imane. Considérant que le trio était déjà prêt pour se lancer dans le grand bain, il décide de continuer avec Imane qui avait repris de manière très personnelle Quelque chose de Tennessee de Johnny Hallyday.



Dans l'équipe 100% girl power de Florent Pagny, ce sont les benjamines qui ont eu les faveurs du public. En effet, les frêles et fragiles Hélène et Lucie ont été sauvées grâce aux votes des téléspectateurs. Florent Pagny devait alors choisir entre Julia Paul et Shaby. C'est la groovy Shaby qui poursuit l'aventure.



Pour ce qui est de l'équipe de Zazie, son seul talent féminin quitte l'aventure. En effet, Emmy Lyana n'a pas été sauvée par sa coach, lui préfère Matthieu. Quant au public, il offre un ticket pour la suite des directs à Nicola et Marvin Dupré.



Enfin dans la dernière équipe. M Pokora choisit de continuer avec Ann-Shirley et se sépare de Dilomé. Lisandro Cuxi et Marius sont quant à eux sauvés par le public. Marius semblait plus qu'étonné d'entendre son nom prononcé par Nikos Aliagas, lui qui avait été volé par M Pokora lors de l'épreuve ultime.