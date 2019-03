Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Originaire de l’Île Maurice, Virginie a toujours chanté sous sa douche. C’est grâce à son compagnon, musicien professionnel, qu’elle prend conscience de son timbre de voix particulier. Suite à sa participation à une émission musicale à Maurice, Virginie se fait repérer pour participer à la 8ème saison de The Voice. Pour celle qui n’a jamais quitté son île natale ni même voyagé, c’est un rêve qui se réalise. En montant sur la scène des Auditions à l’Aveugle, cette jeune maman de 3 enfants vient chercher l’espoir de devenir une chanteuse à part entière. “J’ai fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu’ici et je suis à quelques pas de mon rêve. Ca fait peur mais c’est whaou !”







"Family Portrait" - Pink

Mika a kidnappé Nikos qui “connaît l’émission mieux que tout le monde”. “On reste là et tu le fais avec moi”. Voilà Nikos installé dans le gros fauteuil rouge. C’est donc à l’aveugle qu’il s’apprête à découvrir lui aussi le prochain talent. Virginie a choisit d’interpréter “Family Portrait” de Pink et Jenifer se retourne après quelques secondes seulement. Soprano lui aussi est convaincu. Est-ce que le duo Nikos/Mika va se retourner ? La réponse est oui et Julien Clerc se retourne également. Ce sont donc 4 coachs et un animateur, séduits par la prestation de Virginie. La joie est de courte durée pour Mika qui a été bloqué par Jenifer ! Mais l’heure est maintenant aux présentations.”Ta voix éraillée nous a tous touchés,” commente Soprano. "Ce qui me touche surtout dans ton interprétation c’est la sensibilité que tu y as mis," confie Jenifer. C’est très sincère et c’est ce qui émane de toi”. Virginie doit maintenant faire un choix …. “Je vous aime tous les quatre mais mes enfants dictent mon coeur. Ils m’ont dit : Maman si cette personne se retourne, tu vas avec elle ! C’est un ordre. Ils m’ont dit : tu vas avec Soprano !” Bienvenue dans The Voice Virginie !