Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Dans le dernier épisode des auditions à l’aveugle, Virginie a séduit Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika, par son timbre si particulier et son humilité. Interview.

Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Virginie, j’ai bientôt 30 ans et je viens de l’Île Maurice. Je suis mariée avec Joël et je suis femme au foyer, maman de trois enfants. Je chante depuis toute petite mais je suis une chanteuse de salle de bain. Je ne chantais qu’avec mon mari jusqu’à ce qu’on me propose de faire une émission à l’Ile Maurice. C’est ainsi que j’ai été repérée par les équipes de casting de The Voice et je me suis dis : pourquoi moi ?! Je n’y croyais pas mais j’étais très agréablement surprise.





Vous avez hésité à participer à The Voice ?

Je n’ai pas trop confiance en moi, surtout en tant que chanteuse, mais je suis assez courageuse alors j’ai voulu essayer. En plus, je regarde l’émission et je l’adore depuis la saison 1. Chanter sur la scène de The Voice, venir à Paris … C’était une opportunité extraordinaire que je ne pouvais pas laisser passer.

Vous êtes très proche de vos enfants. Ce n’était pas trop difficile de vivre l’aventure loin d’eux ?

Evidemment, c’était difficile de ne pas pouvoir partager ces moments avec eux mais ils me soutiennent à fond même de loin. Toute ma famille s’est organisée pour que je ne ressente pas de mal-être. Ma soeur a pris le relais en mon absence alors j’ai pu pleinement profité de l’aventure.

Comment avez-vous vécu votre audition à l’aveugle ?

J’étais très stressée parce que je me retrouvais avec des gens que je ne connaissais pas, dans un pays différent, à 12.000 km de chez moi. En plus de ça, le niveau des autres talents était énorme. Moi qui viens de la salle de bains, j’avais peur de me retrouver face à des gens qui ont déjà des bagages. J'avais l'impression d'être un petit poisson au milieu des requins ! Au moment où Jenifer s’est retournée, je n’ai plus rien compris. J’étais euphorique ! Je faisais réellement partie de l’aventure.









Pourquoi avoir choisi Soprano ?

Mes enfants m’ont demandé de choisir Soprano mais je suis très contente de ce choix. Peu importe le coach, j’aurais été contente. Tant que j’étais dans l’aventure !

Qu’est-ce que vous espérez en participant à The Voice ?

Grâce à The Voice, je prends vraiment confiance en moi et maintenant j’ai envie d’en faire mon métier. Je veux montrer qu’on peut être maman et chanteuse, et surtout que ce n’est jamais trop tard. J’ai très envie de chanter dans mon pays !





Suivez Virginie sur ses réseaux sociaux : Facebook