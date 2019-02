Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Depuis l’âge de 11 ans, Virginie chante dans des pianos bars. En 2011, elle se fait repérer et commence sa carrière sous le nom de Lisa Angell. Elle s’entoure d’auteurs, de compositeurs, qui lui composent plus de 4 albums en 4 ans. En 2015, c’est la consécration, elle est choisie pour représenter la France à l’Eurovision. Malheureusement, elle finira 25ème sur 27 … Un échec douloureux qui mettra fin à sa carrière. La période qui suit fut extrêmement compliquée pour Virginie qui n’essuie que des critiques sur son physique et sur son âge.

Virginie - “This is me” de Keala Settle, BO The Greatest Showman

Aujourd’hui, elle dit adieu à Lisa Angell et se présente sous son vrai prénom: Virginie. A 50 ans, c’est avec The Voice qu’elle compte commencer une nouvelle aventure. Pour la première fois, elle ne sera jugée que pour sa voix; une façon pour elle de montrer sa vraie personnalité, comme l’évoque la chanson qu’elle a choisit d’interpréter “This is me”. Julien Clerc et Soprano se retournent … Bienvenue dans The Voice ! “Je suis vraiment très émue d’être ici ce soir”. “On voit que vous avez une histoire. C’est très difficile sûrement quand on a votre parcours, de rabattre toutes les cartes et de revenir tenter sa chance,” commente Julien Clerc. “On sentait le trac mais on sentait aussi le métier,” ajoute Soprano. “Ne vous excusez pas d’être là. Allez-y avec toute l’ambition que vous avez en vous,” lui conseille Mika. “Je vais aller vers vous Monsieur Julien Clerc. Parce que j’ai envie de vous connaître”. “Elle est belle l’histoire,” conclu Jenifer.