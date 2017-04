Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Cette édition de The Voice s’enrichit d’une nouvelle donne stressante. Désormais un talent volé n’est plus certain de participer à l’épreuve ultime…

Pour une évolution c’est une révolution ! Souvenez-vous… Lors des précédentes éditions de The Voice chaque coach pouvait voler un talent. Ce dernier était certain de participer à l’épreuve ultime et d’avoir une seconde chance. Désormais ce n’est plus le cas. Florent Pagny, Mika, Zazie et M Pokora peuvent en effet voler des talents tout au long des battles. Là où ça se complique, c’est qu’ils ne peuvent en garder qu’un. Concrètement, le talent volé en premier par un coach doit attendre la fin des battles dans le foyer. Tant que son nouveau coach ne vole pas d’autre talent il reste qualifié. Mais si son coach a un coup de cœur pour un autre talent, c’est ce dernier qui le remplace et prive le talent qui attend de poursuivre l’aventure.





Cette nouvelle règle met les nerfs des talents à vif. Comme vous pourrez le voir pendant toutes les battles, attendre dans le foyer en espérant que le coach ne préfèrera pas quelqu’un d’autre risque d'être particulièrement stressant. Les visages et attitudes des talents pourraient bien en témoigner, difficile de savoir sur quel pied danser et chanter. Les premiers talents volés participeront-ils finalement à l’épreuve ultime ? Réponse dans quelques semaines. En attendant le show musical nous promet encore de nombreuses émotions très fortes…