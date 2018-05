Par SB | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, c’est la grande finale de The Voice, saison 7. Ils sont quatre talents à rêver de succéder à Lisandro Cuxi, le grand gagnant de l’édition précédente. Raffi Arto est le finaliste de Florent Pagny, Maëlle, la championne de Zazie, Xam Hurricane représente l’équipe de Pascal Obispo et Casanova est le dernier rescapé de la team Mika. Ce soir, ils vont donner le meilleur pour réaliser le meilleur prime possible et convaincre le public qu’ils méritent la victoire. Les talents seront accompagnés par leurs coachs tout au long de cette soirée incroyable mais aussi par des invités exceptionnels comme Sting, Amel Bent, Maître Gims ou encore Kendji Girac.

Tout au long de la soirée, vous avez la possibilité de voter pour sauver votre talent préféré dans chacune des teams. Les talents de Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo ont besoin de vous pour poursuivre l’aventure The Voice.

Votez pour votre finaliste préféré :



1 – Raffi Arto



2 – Maëlle



3 – Casanova



4 – Xam Hurricane



Pour voter :



- Envoyez le numéro de votre talent préféré par SMS au 72 500 0,99 + prix SMS)



- Appelez le 39 80 (service 0,99 euro / appel + prix appel)