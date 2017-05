Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Ils ont besoin de vous. Ce samedi, les talents de cette sixième saison de The Voice se produiront, pour la première fois, sur scène en direct. Qui de Hélène, Lucie, Shaby et Julia Paul reviendra la semaine prochaine dans l’équipe de Florent Pagny ? Qui de Emmy Liyana, Marvin Dupré, Matthieu ou Nicola Cavallaro vous convaincra le plus dans l’équipe de Zazie ? Qui de The Sugazz, Imane, Vincent Vinel ou Audrey, aurez-vous le plaisir de retrouver au prime prochain dans l’équipe de Mika ? Qui de Lisandro Cuxi, Ann-Shirley, Marius ou Dilomé vous fera vibrer dans l’équipe de M. Pokora ?

Vous ne voulez pas voir votre chouchou partir ? Votez pour votre talent préféré dans chaque équipe. Voici la marche à suivre… Coup de téléphone, SMS ou interne, rien de plus simple...)

VOTEZ POUR VOTRE TALENT PRÉFÉRÉ dans l'équipe de Florent Pagny

5 – Hélène

6 – Shaby

7 – Julia Paul

8 –Lucie

Pour voter :

- Envoyez le numéro de votre talent préféré par SMS au 72 500

(0,99€ + prix SMS)

- Appelez le 36 80

(Service 0,99€ / appel + prix appel)

- ou cliquez ici

(0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur)

Rendez-vous sur TF1 à 21h. Pour vous faire patienter, voici tous les talents sélectionnés