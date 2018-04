Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après les auditions à l'aveugle, les battles et l'épreuve ultime, The Voice lançait Les grands live de la saison la semaine dernière. Au terme d'une incroyable soirée, 4 talents ont quitté l'aventure. Cette semaine, les 12 talents encore en compétition vont de nouveau se produire en direct et en public devant des millions de téléspectateurs. Ainsi, ils se préparent pour affronter ce nouveau prime qui s'annonce riche en surprises et en émotion. Pour la deuxième soirée en direct, le plateau de The Voice va accueillir deux invités de prestige. Le duo de rappeurs Big Flo & Oli vont s’élancer sur scène ! Les deux artistes se produiront en live avec les talents.

Tout au long de la soirée, vous avez la possibilité de voter pour sauver votre talent préféré dans chacune des teams. Les talents de Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo ont besoin de vous pour poursuivre l’aventure The Voice.

Votez pour votre talent préféré dans la team Zazie :

1. B. Demi-Mondaine

2. Maëlle

3. Edouard Edouard

Pour voter :

- Envoyez le numéro de votre talent préféré par SMS au 72 500 0,99 + prix SMS)

- Appelez le 39 80 (service 0,99 euro / appel + prix appel)