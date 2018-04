Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les grands live de The Voice, c’est toujours un moment particulier dans la saison. Pour la première fois lors de cette septième édition, les seize talents encore en compétition vont se produire en direct et en public devant des millions de téléspectateurs.

Tout au long de la soirée, vous avez la possibilité de voter pour votre talent préféré dans chacune des teams. Les talents de Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo ont besoin de vous pour poursuivre l’aventure The Voice.