Par Léa Ouzan

Pour la #LaVox des talents, Gulaan et Maelle ont enregistré un cover inédit sur un célèbre titre de Johnny Hallayday "Je te promets". Découvrez sans plus attendre cette reprise étonnante.

Les talents du programme de TF1 n’ont pas fini de nous surprendre. Ce samedi, Gulaan et Maëlle s’affrontaient sur la scène de The Voice. Les deux talents ont ébloui les coachs qui ont fondu en larmes. Finalement après cette prestation émouvante, Zazie a décidé de garder Maëlle dans son équipe. "Un duel réussi, c'est un duel où j'aurai du mal à choisir", confiait Zazie dans le sujet diffusé juste avant le début de leur prestation. De son côté, Pascal Obispo s'était également montré très ému. "J'ai vécu un des plus beaux moments de cette saison, comme si l'un était dans le coeur de l'autre", a décrit l'artiste. Et de poursuivre : "Je préfère ne pas choisir, je veux juste les remercier de ce moment".





Contre toute attente, Gulaan a donc quitté donc l’aventure. Mais il n'a pas dit son dernier mot et compte bien faire encore parler de lui. Pour la #LaVox des talents, Gulaan et Maelle ont enregistré un cover inédit sur un célèbre titre de Johnny Hallayday "Je te promets". Un reprise émouvante qui a déjà conquis les fans de l'émission...





