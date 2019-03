Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Whitney, c’est une énergie débordante et une âme sensible. A seulement 20 ans, elle a séduit Mika et Soprano qui voient déjà en elle, une future star. Interview.

Quel est votre rapport à la musique ?

J’ai fait ma première scène quand j’avais 3 ans. Je n’en ai pas vraiment de souvenirs mais je sais que je chante depuis toujours … Je joue aussi du piano, du violon, du ukulélé et de la guitare. Je cherche toujours mon univers musical mais j’aime beaucoup les stars américaines comme Ariana Grande ou encore Demi Lovato. En français, je me retrouve plutôt dans les vieilles chansons.

Vous êtes aussi musicienne. Pourquoi être venue sans instrument sur la scène de The Voice ?

J’ai des problèmes de concentration et j’ai l’habitude de privilégier l’instrument à la voix. Je ne voulais pas tomber dans ce piège aux auditions à l’aveugle.





Justement, comment ça s’est passé pour vous ?





J’étais un peu perdue entre stress et excitation ! Je pensais que personne n’allait se retourner et se retrouver sur la scène des auditions à l’aveugle c’était déjà quelque chose de fou ! Alors quand Soprano s’est retournée et ensuite Mika, j’ai faillit m’évanouir !





Vous avez vraiment choisi Mika parce que vous êtes “fan depuis la cinquième” ?

Oui ! A chaque fois que je le vois, j’ai l’impression que je vais tomber dans les pommes. Je ne le vois pas comme mon coach. Je suis juste une petite fille en face de son chanteur préféré.

Vous gardez un bon souvenir de cette audition à l’aveugle ?

Ah oui et je ne risque pas de l’oublier ! On a fait une photo avec Nikos que mes parents ont imprimée et mise au dessus de la télé. Elle fait 2m86 ! Ca fait trois mois que je vois la tête géante de Nikos tous les matins (Rires).





Finalement, vous participez à The Voice pour vous ou pour votre village ?





Je suis contente de montrer ce que je sais faire mais c’est vrai que je le fais aussi pour mon village qui me soutient depuis toujours. Je ne veux pas les décevoir. Les mamies de la maison de retraite avaient hâte de découvrir mon passage à la télévision. Ce sont mes plus grandes fans ! Mes parents sont aussi à fond derrière, parfois même trop ! Ils sont très fiers !













Soprano dit de vous que vous êtes une star ! Vous avez envie d’en faire votre métier ?

J’ai toujours aimé faire de la musique mais ce n’est pas une fin en soi. Je veux d’abord finir mes études comme je l’ai promis à ma mère. Et ensuite, on verra où tout cela me mène …





