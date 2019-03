Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

A seulement 19 ans, Whitney c’est une énergie débordante et une âme sensible. C’est grâce à son papa que Whitney découvre très jeune la musique. Grand fan de Whitney Houston, ce dernier lui fait écouter en boucle les albums. La jeune fille commence alors à chanter. “C’était écrit dans ma destinée. J’ai mis les deux pieds dedans”. Depuis, Whitney est devenue une star dans son village natal. Elle se produit régulièrement dans les restaurants, les maisons de retraite. Son meilleur public ? Les mamies du Vigan ! En parallèle de la musique la jeune fille de 19 ans suit des cours de droit par correspondance. Aujourd’hui, elle décide de faire The Voice pour se lancer un défi: chanter devant un nouveau public et peut-être réaliser son rêve de devenir chanteuse.

"Friends" - Marshmello & Anne-Marie

Whitney a séduit Soprano et Mika avec une prestation énergique sur le titre “Friends” de Marshmello & Anne-Marie. “Tu as exactement l’attitude et l’oreille qu’il faut. Il y a un esprit qui est band leadeuse avec les musiciens et ça, ça m’intrigue énormément”. “Une patronne” que Mika aimerait avoir dans mon équipe. “T’es une star !” se régale Soprano. Son fan club présent dans la family room et mené par ses parents, la rejoint sur scène. Un moment fort en émotions ! “Je suis fan de Mika depuis la 5ème”. Elle s’appelle Whitney et elle a pris sa décision. C’est dans l’équipe Mika qu’elle poursuivra l’aventure !







