Comment vous avez vécu cette soirée de finale ?



J'étais stressée comme d'habitude mais j'ai profité de chaque instant. Je suis contente d'être parvenue à monter sur scène sans ma béquille. J'ai vraiment réalisé que c'était la fin, lorsque nous étions tous les quatre à attendre le verdict. Tout au long de l'aventure, je n'ai jamais pensé à la compétition. J'étais juste triste que The Voice se termine.

Quelle est la prestation de la finale que vous avez le plus aimé ?

Mon duo avec Mika sur "Skinny love" de Birdy. C'est comme si le temps s'était arrêté le temps d'une chanson.



Comment s'est passée votre duo avec Aya Nakamura ?



Aya a été super gentille avec moi. Lors des premières répétitions, nous étions toutes les deux un peu timides mais très vite, elle a su me mettre en confiance.

Quand Nikos vous a annoncé votre victoire, que s'est-il passé dans votre tête ?



J'ai tout de suite pensé à mon village. Ils ont dû exploser leurs forfaits de téléphone pour me faire gagner ! J'ai pensé à mes parents aussi. Je ne les ai pas trop vu après la victoire. Je sais qu'ils ont été voir Bruno Berberes (Directeur de casting de The Voice, ndlr) pour le remercier. Mais ils m'ont quand même dit qu'ils étaient très fiers de moi. Quand j'ai regardé le replay, j'ai vu qu'ils n'avaient pas arrêté de pleurer.



A seulement 19 ans, vous avez gagné The Voice et vous allez travailler sur un album...

C'est vraiment trop bizarre, je n'arrive pas à réaliser. Je n'ai jamais imaginé que ça pouvait m'arriver, à part dans mes rêves les plus fous. J'aimerais beaucoup travailler sur un projet où il n'y a que moi, Whitney, et pas le côté "diva" qu'on a pu voir dans l'aventure. Je veux que les gens sachent que je suis aussi une musicienne.

Et avec Mika, que va-t-il se passer ?



J'espère qu'il ne va pas m'abandonner ! Et s'il a envie de m'aider sur ce projet d'album, je serais la plus heureuse. Hors caméras, il m'a redit à quel point il était content et fier de moi. Dans la semaine, il m'avait dit que c'était mon maître savant chinois et que j'étais son petit karaté kid, en référence à son film préféré. C'est une belle image !

Quel est le message que vous avez envie de laisser aux téléspectateurs ?



Merci, tout simplement. Je suis très reconnaissante parce que tout ce qu'il m'arrive, c'est grâce à eux. Je ne me suis jamais dit que moi, Whitney, petite fille du Vigan, j'irai un jour à Paris pour gagner The Voice. Ça prouve que peu importe d'où l'on vient, on a le droit de rêver.



Vous avez hâte de retourner au Vigan ?

Évidemment ! Cela va faire plus d'un mois que je ne suis pas retournée chez moi et ça va me faire beaucoup de bien. C'était cool de vivre cette aventure avec les copains mais j'ai hâte maintenant de rentrer à la maison. Je vais chanter pour remercier les gens de mon village, qui m'ont prouvé leur soutien inconditionnel. Je leur ai promis que je ne changerai pas !

