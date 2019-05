Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Comment s’est passée votre prestation lors de ce premier live ?

Sur le moment, j’ai eu très peur. J’étais très stressée de passer la première et de me rater. Finalement, ça s’est bien passé. Mais quand j’ai regardé le replay, j’ai trouvé quelques défauts à ma prestation. Après, c’est vrai que je suis très exigeante avec moi-même.

Vous avez été sauvé par le public. C’était une surprise ?

Je ne pensais pas que ça puisse arriver. Je m’étais préparée mentalement à partir. Je ne m’y attendais vraiment pas. J’étais presque certaine de sortir. Je savais que j’avais le soutien de mon village mais le reste ? Mon village est maintenant devenu un grand village !





Sur les réseaux sociaux, vous parlez de votre combat contre la fibromyalgie.





Après le prime des KO, où j’avais parlé de ma maladie, j’ai reçu un certain nombre de messages pas très sympathiques. Je me suis remise en question et je me suis dit que peut-être, j’aurai dû leur expliquer ! Depuis, j’ai eu plus de temps pour en parler. Sur les réseaux sociaux, je communique librement avec les personnes qui me suivent. Pourtant, aujourd’hui je suis encore obligée de me défendre. On me reproche de jouer dessus alors que ça fait 17 ans que j’ai cette maladie… Ce qui me réconforte, c’est que grâce à ces échanges, il y a certaines personnes qui sont parties voir leur médecin. Elles reconnaissaient certains symptômes et aujourd’hui, elles m’écrivent pour me dire qu’elles sont en début de diagnostic. Ça me pousse à continuer d’apporter un peu de lumière et de connaissances autour de cette maladie. Mais le message que j’aimerais surtout faire passer, c’est que rien ne peut m’empêcher de réaliser mes rêves et surtout pas la fibromyalgie.





Comment vous gérez la compétition ?





Je trouve que c'est de plus en plus difficile à vivre. Il faut réussir sa prestation, surprendre son coach, les téléspectateurs. Et en même temps, on voit partir des copains chaque semaine. Toutes ces émotions mélangées, c’est intense à vivre !





C’est quoi le programme pour le prime de ce soir ?





Je vais faire quelque chose que je n’ai jamais fait jusqu’à maintenant. Je travaille dur pour plaire au public et le surprendre. Je ne rêve pas encore de victoire mais maintenant je ne veux pas décevoir le public qui a voté pour moi. Avant, je le faisais pour mon village. Maintenant, je le fais pour tous les téléspectateurs qui me soutiennent.

