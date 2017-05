Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Quand Zazie parle de Will Barber, elle ne tarit pas d’éloges à son sujet. "C’est l’instinctif de mon équipe. Il a ce truc un peu sauvage et inattendu, j’aime bien ça". Semaine après semaine, le musicien-hipster au look très soigné a ensorcelé les coachs et surtout la sienne. Pour cette dernière étape décisive de l’aventure, il a proposé une reprise intéressante et pêchue de J’aime regarder les filles de Patrick Cotin. Le morceau qui date du début des années 80 est une hymne à l’amour. "Natif de la plage", comme il l’annonce à Zazie, le chanteur à la voix puissante a choisi ce morceau car il le chante régulièrement à sa femme. Car contrairement aux apparences, le chanteur est un grand timide.

La musique est pour lui l’occasion rêvée de s’exprimer et de faire part de ses sentiments les plus sincères à ceux qu’il aime. Armé de sa guitare et son pied de micro, Will Barber a relevé le défi qu’il s’était fixé dès le départ : prendre du plaisir sur scène et en transmettre. Mélangeant les styles musicaux, l’artiste a enchanté les coachs et le public. D’ailleurs, Zazie n’a pas hésité à danser sur son siège. Le choix a donc été extrêmement difficile pour la jeune femme… Elle a décidé de sauver Nicola Cavallaro pour les directs.