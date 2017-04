Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, TF1 vous donne rendez-vous pour l’ultime soirée des Battles. Après avoir brillamment franchi l’épreuve de l’audition à l’aveugle, Will Barber, Nathalia, Lucie, Fonetyk & Dama sont de retour sur le plateau de The Voice pour défendre leur place.

Vous les avez découverts il y a déjà plusieurs semaines et vous aviez sans doute hâte de les retrouver. Après des semaines de compétition, de prestations grandioses et des soirées pleines d’émotions, il est désormais temps de découvrir ou de redécouvrir vos talents préférés pour cette dernière soirée de The Voice consacrée aux Battles.



Comme lors des précédentes salves des Battles, chacun des coachs devra faire s’affronter deux de ses talents sur une chanson. A l’issue de la performance de ses protégés, ce dernier devra alors décider avec lequel des deux, il souhaite continuer l’aventure. Mais pour le malheureux qui n’aura pas été choisi par son mentor, il lui reste un espoir d’être « volé » par l’un des trois autres coachs.



Ce soir, vous pourrez ainsi voir s’affronter des talents comme Will Barber, Lucie, Nathalia, Syrine, Delaurentis, Valentin, Marianne Aya Omac, Kuku, Nico (Nyco Lilliu), Fonetyk & Dama, Agathe, Vincent Vella, Colour of Rice, Valentin Stuff, Alexandre Sookia, Ry’m, Marvin Dupré, Aurelle, Elise Melinand, Elsa Roses, Sofia, Matthieu, Romain et Fabian. I

ls vont tous devoir ainsi défendre leur place dans The Voice et tenter de passer à l’étape supérieure. Mais quel talent parviendra à sortir son épingle du jeu afin d’accéder à l’Epreuve Ultime ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir sur TF1 à partir de 20H55.