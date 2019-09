Xam Hurricane, sa prestation totalement décalée séduit les coachs

Cette semaine, Xam Hurricane a interprété un titre de Claude Nougaro, Le cinéma. Le jeune homme de 23 ans a assuré une vraie présence sur scène et a époustouflé les coachs.

Xam Hurricane est le phénomène de cette nouvelle saison de The Voice. Le chanteur de 23 ans, un brin rockeur, enflamme le plateau de l'émission à chacune de ses apparitions. Le 24 février dernier, il a choisi d’interpréter le tube de Police, "Roxanne". Une prestation époustouflante qui a séduit les coachs. Car le rock est une évidence pour Xam Hurricane. Pour le jeune homme, "c'est de la musique qui se concentre sur l'énergie et qui se dégage sur scène. Ça part d'un genre de rage comme quand on part au combat".

Cette semaine, Xam Hurricane a choisi un répertoire totalement différent. Exit le rock, place à la chanson française. Il va interpréter un titre de Claude Nougaro, Le cinéma. Originaire de Malakoff, le jeune homme a occupé l'espace, assurant une véritable présence sur scène. Le regard endiablé, il a réalisé une prestation marquée par l’énergie et l’intensité. Sous le charme, Pascal Obispo a décidé de sauver Xam. "Pour l'urgence, toute l’émotion et l"intensité qu'il a mis et pour le grand écart qu'il a fait, Xam était là. Et pour la suite de la compétition, je vais te choisir", a déclaré Pascal Obispo.



Avant cette prestation incroyable, Xam avait séduit les coachs avec sa reprise de Roxane de Police. Revivez sans plus attendre cette séquence :