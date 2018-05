Par Katia Rimbert et Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Samedi 5 mai, les talents ont enchaîné les prestations en solo et en duo avec leur adversaire pour tenter de séduire le public. En effet, les coachs ne peuvent plus repêcher de talents. À partir de maintenant et jusqu’au sacre du gagnant de cette septième saison du concours, ce sont uniquement les téléspectateurs qui ont la lourde tâche de qualifier leur talent préféré dans chaque équipe pour la grande finale qui aura lieu le 12 mai prochain dès 21 heures sur TF1.



Après les talents de Florent Pagny, les petits protégés de Pascal Obispo sont montés sur scène pour tenter de séduire les téléspectateurs. Et pour l’occasion, ils comptaient bien marquer les esprits ! Samedi 28 avril, Ecco a interprété un tube de la chanteuse Adele, Rolling in the deep, tandis que Xam Hurricane a chanté Et maintenant de Gilbert Bécaud. Deux morceaux particulièrement difficiles à chanter, qui ont marqué ce troisième prime en direct.



Mais qui du "punk" de Pascal Obispo ou de la jeune fille sensible, deux artistes aux univers opposés, ont su convaincre les téléspectateurs ? Le choix n’était pas simple mais le verdict du public est tombé. C’est Xam Hurricane qui a obtenu la majorité des votes des téléspectateurs. Il gagne donc son ticket pour la finale de cette septième saison de The Voice.