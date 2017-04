Par SB | Ecrit pour TF1 |

Les battles, c'est fini pour cette saison. Et comme chaque fois, elles ont fait énormément réagir les internautes qui n'ont pas hésité à donner leur avis.

Samedi soir, c’était la dernière salve de battles dans The Voice. Les talents ont tout donné, les coachs ont fait leurs choix parmi leurs équipes pour désigner les chanteurs et chanteuses qui iront à l’épreuve ultime, dernière marche avec les directs. Ainsi, Valentin, Lucie, Nathalia, Marianne, Ry’m, Nyco Liliu, Vincent, Agathe, Marvin, Will Barber, Alexandre, Matthieu ont décrocher le précieux sésame.



Si la bataille a fait rage sur le ring du studio, si Zazie, M Pokora, Florent Pagny et Mika ont dû se triturer les méninges pour savoir qui garder et qui éliminer, les internautes aussi avaient leur avis sur les battles.

Sur Twitter, les dernières battles ont déclenché un raz-de-marée de tweets, preuve que l’épreuve est toujours largement suivie. Parfois, les Twittos étaient d’accord avec les coachs, parfois pas du tout. Certains ont laissé éclater leur joie lorsque leur favori a été sauvé, d’autres ont exprimé leur tristesse. Et même les anciens talents se sont mêlés à la discussion. Morceaux choisis.





<br>