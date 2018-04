Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La jeune femme a livré une prestation bouleversante sur le titre "La Mamma" de Charles Aznavour, qu’elle a choisi d’interpréter pour rendre hommage à sa mère. Yasmine Ammari a tout simplement soufflé les coachs et notamment Florent Pagny. Et elle a eu bien du mal à retenir ses larmes.

Moment suspendu dans The Voice. Yasmine Ammari était le tout dernier talent à fouler la scène du premier prime en direct du concours. Pour l’occasion, elle avait choisi de reprendre La Mamma, un titre emblématique de Charles Aznavour. Pendant les répétitions, elle avait confié à son coach Florent Pagny qu’elle souhaitait adresser un joli message à sa maman en lui dédiant ce morceau. La jeune femme a donc travaillé une version un peu plus orientale que le titre original, qui a fait mouche auprès des coachs.



L’émotion était palpable sur le plateau. De son côté, l’artiste algérienne a essuyé quelques larmes à la toute fin de sa prestation. "J’ai vraiment vécu la chanson", a expliqué la chanteuse à Nikos Aliagas encore très émue après son passage. "Nous aussi, on l’a bien vécu avec toi !", a rétorqué Florent Pagny avant d’analyser sa performance. "Tu es une très, très grande interprète, tu chantes super bien et tu vis ce que tu chantes. Tu aimes chanter et nous on aime t’écouter chanter alors c’est super !", a affirmé l’interprète de Savoir aimer tandis que ses petits camarades étaient eux aussi touchés en plein cœur.



"C’était magnifique, bravo", lui a dit Pascal Obispo. "Elle est toutes les femmes de la Méditerranée, toutes les femmes du Sud (…) C’est tout ce qu’on aime dans ces voix qui sont tendres et classiques", a enchaîné Zazie. Même en coulisses, Karine Ferri avait du mal à cacher son émotion. "C’est une chanson qui me parle (…) Je suis très émue !", a confié l’animatrice avant que son binôme n’annonce que Yasmine Ammari étaitsélectionnée par le public.