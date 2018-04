Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les premiers directs de The Voice continuent sur TF1. C'est désormais au tour des talents de l'équipe de Florent Pagny de se lancer sur scène pour tenter de convaincre les téléspectateurs et les coachs. Alors qui a été éliminé ?

La règle de The Voice est claire : ce samedi 21 avril lors des premiers directs de The Voice, les téléspectateurs devront voter pour leur talent préféré et ainsi sauver deux talents de chaque équipe. Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo auront le choix de sélectionner un seul talent parmi les deux restants. Résultat, plusieurs chanteurs seront malheureusement éliminés…

Alors qui de Raffi Arto avec la chanson "Everybody needs somebody" des Blues Brothers, Hobbs avec le titre "Le Monde est stone" de Starmania, Gabriel avec "There's nothing holdin' me back" de Shawn Mendes ou Yasmine Ammari avec "La Mamma" de Charles Aznavour sera sélectionné pour la suite de l'aventure ?

Les téléspectateurs ont finalement choisi de voter pour Raffi Arto et Yasmine Ammari. Quant à Florent Pagny, l'interprète de "Ma liberté de penser" a privilégié Hobbs : "J'ai deux talents qui ont énormément de qualités. Ils vont continuer à chanter avec ce que la nature leur a donné… Mais je ne mettais pas fait ce plan là", a-t-il expliqué.