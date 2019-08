Quand Yoann Fréget rencontre une star internationale

Yoann Fréget, le vainqueur de la saison 2 de The Voice prépare activement son deuxième opus. Entre deux séances d’enregistrement, il a eu la chance et le privilège de rencontrer une star internationale.

Impossible de ne pas se souvenir de la voix puissante et mélodieuse de Yoann Fréget, le grand gagnant de la saison 2 de The Voice. Celui qui faisait partie de la team Garou a su marquer les esprits avec des interprétations fortes et émouvantes qui lui ont permis de remporter la victoire. Le chanteur qui partage désormais sa vie entre la France et les Etats-Unis donne régulièrement de ses nouvelles à ses fans via sa page Facebook officielle. Et désormais la boucle semble être bouclée pour le jeune chanteur. Yoann Fréget a eu la chance de rencontrer LA star dont il a interprété les titres : « Je vole » et « Rendez-vous dans un autre monde » lors de la finale.

Yoann Fréget a eu en effet la chance de rencontrer Céline Dion après le concert qu’elle donnait au Stade de France à Paris. Il écrit dans la légende de cette photo postée sur Facebook : « Rencontre de Céline Dion juste avant son concert incroyable à Paris! Ça m'a porté chance quand même de chanter "Vole" dans The Voice puis de gagner l'émission avec "Rdv dans un autre monde" de Céline...!! J'ai fait le plein d'Inspiration pour mon nouvel album entre New York et Paris ». Les fans du jeune homme ont désormais hâte de découvrir les surprises qu’il leur réserve avec son prochain album.





