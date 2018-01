Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Lors des premières auditions à l’aveugle de "The Voice 7", un talent a bluffé Zazie. La coach a été conquise par la prestation du chanteur Edouard Edouard. Et elle semble même être tombée sous son charme…

Lorsqu’il est entré sur scène, le ton était donné. Edouard Edouard a livré une prestation incroyable sur Si tu m’aimes encore de Nino Ferrer, un artiste qu’il adore. Dès les premières notes, Zazie était bouche bée. Elle n’a d’ailleurs pas mis très longtemps à appuyer sur le buzzer. Littéralement subjuguée par l’univers du candidat, elle a lancé "Non, non, non !" lorsque les trois autres coachs se sont retournés.

Pour Zazie, le jeune homme de 28 ans a réalisé une performance "extrêmement incarnée, précise et émouvante". Au-delà de la puissance vocale du chanteur originaire de Marseille, elle n’est pas restée insensible à sa tenue vestimentaire : un costume très élégant qui contrastait avec son personnage nonchalant. "Vous avez du style dans la voix mais en plus, quand on se retourne, vous avez du style donc c’est quand même vachement intéressant !", a confié l’interprète de Je suis un homme.



Edouard Edouard drague Zazie !

"Quand il y a du paradoxe, j’adore ça ! Et là il y a un énorme paradoxe et donc forcément c’est extrêmement excitant en tant que coach, que fille… Que tout !", a-t-elle poursuivi. Edouard Edouard a rétorqué : "C’est pour toi que j’ai fait ça !". Le jeune talent ne serait-il pas en train de draguer Zazie ? En tout cas, il a choisi de poursuivre l’aventure The Voice avec elle. Comblée, l'artiste a raccompagné le premier talent de cette saison 7 bras dessus, bras dessous. Et elle est revenue sur le plateau de TF1 en dansant ! "C’est bon, Zazie est casée !" a lâché Pascal Obispo.