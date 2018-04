Par SB | Ecrit pour TF1 |

Quand il faut choisir entre Alienor, Luna Gritt et Ryan Kennedy, c'est la panique pour Zazie. La coach est perdue et semble être dans une voie sans issue. Jamais elle n'a été si désemparée au moment de faire un choix.

Jamais elle n’a été aussi désemparée au moment de choisir un talent. Lors de l’épreuve de l’audition finale, Zazie a opposé Alienor, Luna Gritt et Ryan Kennedy. Trois personnalités très fortes, trois voix intenses, trois artistes dont les interprétations ont été formidables. Le Québécois avait choisi de reprendre « Je reviendrai à Montréal » de Robert Charlebois, Luna Gritt s’attaquait à Fondamentale de Calogero et Aliénor revisitait « La Corida » de Francis Cabrel. Alors que cette dernière termine son titre, Zazie se lève, lance un regard perdu vers ses collègues et lâche un « et moi, maintenant, je fais quoi ? ». La coach est au bord du désespoir et semble ne pas vouloir se séparer d’aucun de ses talents. D’autant plus qu’elle sait qu’aucun d’entre eux ne pourra être repêché, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo n’ayant plus la possibilité de voler un talent. Alors qui choisir ? Zazie est émue, triste aussi. « C’est clairement le moment que je ne veux pas vivre, c’est indépartageable, aidez-moi», supplie la coach.

Le hic, c’est que les autres coachs sont dans la même situation que Zazie. « J’essaie de ne mettre à sa place et je ne saurais pas», déclare Florent Pagny. Même son de cloche pour Pascal Obispo. Finalement, Mika mouille la chemise et se prononce pour Aliénor, se basant sur une phrase prononcée avec beaucoup d’intensité « est-ce que ce monde est sérieux », qui a fait l’effet d’une flèche que l’on décoche. « J’ai rarement vu Zazie dans une telle problématique », note Nikos Aliagas qui voit bien la détresse de la coach. « Je pense que c’est la première fois », rétorque la coach dans un souffle. La chanteuse est au bord des larmes et au bout d’une instance réflexion, elle lâche le nom de Luna Gritt. Les yeux embués, elle se répand en excuse auprès des deux éliminés.