Zazie dévoile son nouveau single Speed issu de son prochain album

Par Katia Rimbert

Avis aux fans de Zazie ! La chanteuse est de retour, trois ans après la sortie de son dernier et neuvième album Encore Heureux. Alors que la finale de The Voice 7 a consacré son unique talent féminin, Maëlle, elle vient de révéler son tout nouveau single. Le morceau s’intitule Speed et fera partie de son prochain opus.

Il y a quelques jours, la coach du show musical de TF1 annonçait la sortie imminente d’un nouveau titre. Mais elle était restée très mystérieuse en ne dévoilant que la date du 24 mai 2018 et le mot "speed". Ce jeudi, elle a tenu la promesse faite à ses fans et a partagé ce futur tube sur les réseaux sociaux. On retrouve le style de Zazie : des paroles profondes, une mélodie poétique et résolument pop accompagnée de quelques notes de piano qui viennent sublimée sa jolie voix. Cela ne fait aucun doute, la comparse de Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo est bel et bien de retour !

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont déjà conquis par cet avant-goût au prochain album de l’artiste. "Les arrangements super travaillés, la voix aussi et le texte canon !", "Une merveille, une tuerie, une bombe", "À peine sorti et je suis déjà accro à ce nouveau titre", "C'est frais, mélodique, rafraîchissant... bref une bonne décennie qu'elle ne m'avait pas autant emballé !"… Voici quelques-uns des commentaires qu’on peut lire sur Twitter.

Vous pouvez donc dores et déjà écouter ou télécharger Speed sur les plateformes de streaming en suivant ce lien.





