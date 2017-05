Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

C’est une épreuve ultime de titan qui est survenu samedi soir sur le plateau de The Voice. Imaginez-vous. Manoah, Marvin Dupré et Vincent Vinel, seuls contre tous. Chacun leur tour, les talents se sont mis en face des quatre coachs pour la dernière fois. Leur objectif : convaincre les coachs mais surtout le-leur qu’ils méritent de participer aux grands shows en direct. La première à se lancer dans la course est Manoah. Sur Down on my knees de Ayo, la Picarde à la voix tendre a conquis le public mais a fait peur à ses deux concurrents : Marvin Dupré et Vincent Vinel. Celui qui a chanté Let Me Love You lors de son audition à l’aveugle a abandonné la langue de Shakespeare pour celle de Molière. Sur La Balade de Jim d’Alain Souchon, le jeune homme a séduit Mika qui a de suite senti le potentiel indéniable du jeune homme, tout comme M Pokora qui ne tarit pas d’éloges sur le talent.

Mais, c’est avec Vincent Vinel que Mika continue l’aventure. Vaincus, Manoah et Marvin Dupré ont gardé leur sourire du début à la fin. Ils le savent : arriver jusqu’à cette étape de l’aventure est déjà un cadeau inespéré. Mais, c’était jusqu’à ce qu’un buzz retentisse dans la salle. Zazie, la coach féminine de cette saison 6 a appuyé sur le bouton rouge pour sauver Marvin. Pour elle, "il y a quelqu’un qu’on ne peut pas laisser passer quand on a cette capacité d’interpréter le français, moi qui suit amoureuse des mots comme ça, c’est Marvin, viens !" C’est donc officiel ! En étant repêché in extremis, le chanteur accède aux lives avec Vincent Vinel. "J’ai encore des choses à prouver, c’est super", a-t-il avoué en off, ému aux larmes. Marvin Dupré continue donc l'aventure grâce à la bienveillance de Zazie. Le vol des talents n'est pas terminé. La semaine prochaine, c'est au tour de l'équipe de Zazie et M Pokora de s'affronter. Les deux coachs devront choisir à eux deux 6 talents... Mais les non-sélectionnés pourraient à tout moment jongler dans une autre équipe...