Sous le charme de la prestation enjouée et festive de Karolyn, Zazie a choisi de lui donner son deuxième et dernier buzz des auditions finales de "The Voice 7" !

Pour son audition finale, Karolyn a choisi de faire danser le plateau de The Voice 7. Mission réussie pour la jeune femme dont la reprise de MHD a fait se déhancher Pascal Obispo et Mika. Son coach, Florent Pagny, a lui aussi souligné l’énergie de la jeune femme. "Karolyn, alors c’est une tornade. Oui, elle arrive et elle envoie et ça fait deux jours qu’elle fait ça. Elle répète, elle n’ arrête pas. Mais à chaque répétition, elle ne fait pas à moitié. Elle fait à fond, tout le temps parce qu’elle ne peut pas faire autrement, c’est sa nature. Là ce soir, il y avait un poil moins", a confié le coach.

"Isadora propose toujours cette partie théâtrale et elle ne lâche jamais rien. Comme elle n’a rien lâché, je garde Isadora", a ensuite continué Florent Pagny qui a donc décidé d’éliminer Julianna et Karolyn. Mais surprise quelques minutes plus tard. Alors que les deux jeunes femmes sont sur le point de quitter la scène de The Voice 7, après avoir remercié leur coach, un buzz a retenti. Dernière à pouvoir encore voler un talent, Zazie a choisi de donner une seconde chance à Karolyn. "J’ai toujours préféré les artistes qui font bouger leur nombril plutôt que ceux qui le regardent, donc Karolyn", a annoncé la coach pour le plus grand bonheur de la principale intéressée. "Ça m’a vraiment beaucoup touché. Je vais trop bien. Meilleure soirée depuis 150 ans", a-t-elle clamé.

Zazie n’est pas la seule coach à avoir eu un vrai coup de cœur pour Karolyn samedi soir. "Pour moi, c’est le côté du show, le côté du rythme et de la maîtrise. Et de la tension que cette personne avait pour tenir la scène. Et ça c’est Karolyn. J’ai vraiment aimé ce qu’elle a emmené. Et ça c’est un coup de vent complètement différent de ce qu’on a dans The Voice. Et ça fait du bien de t’avoir ici. Alors j’espère bien que tu restes", a ainsi confié Mika après le passage sur scène du talent de Florent Pagny.