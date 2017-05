Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle étape de "The Voice 6", lancée ce samedi, a perturbé Zazie. Il faut dire que la mission était plus que difficile pour les coachs qui devaient départager des artistes tous très talentueux.

La première soirée de l’Épreuve Ultime n'a pas été de tout repos pour les coachs. Ces derniers ont dû, en effet, dire au revoir à des talents qui les ont touchés aux auditions à l'aveugle et aux battles. Départager les talents n'a pas été chose facile pour Mika et Florent Pagny - les deux coachs qui se sont prêtés à l'exercice samedi soir -, mais également pour leurs camarades assis sur les fauteuils rouges.

Zazie, invitée à donner son avis après chaque trio, n'a d'ailleurs pas caché que cette étape la perturbait beaucoup. La faute au niveau très élevé des prestations proposées par les talents. Après les passages sur scène de Marvin Dupré, Manoah et Vincent Vinel, elle a ainsi confié : "Le niveau cette année, c'est un truc de fou (...) On a jamais eu ça à l’Épreuve Ultime, on a jamais eu ce niveau. C'est juste hallucinant."

Elle n'est pas la seule d'ailleurs à avoir souligné le très haut niveau présent dans ce casting de The Voice 6. Après le choc Lou Mai/Imane/Juliette, Florent Pagny a ainsi affirmé : "On a trois talents qui sont toutes trois des performeuses." Après le trio Shaby/Kap's/R'Nold, trois talents de son équipe, il a ajouté : "C'est tendu, on ne peut rien reprocher à l'un et à l'autre. C'est encore plus troublant."

Après Mika et Florent Pagny samedi dernier, ce sont Zazie et M Pokora qui devront départager leurs protégés. Un choix difficile les attend donc samedi 13 mai à 21 heures sur TF1.