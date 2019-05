Les 16 Talents qualifiés pour les Directs sur « This is Me » (The Greatest Showman)

PAS VU A LA TELE - EN EXCLUSIVITE - Pour cette dernière soirée avant les grands shows en direct, et après cette deuxième session des BATTLES, nous connaissons maintenant les 16 Talents qui sont sélectionnés pour la dernière étape de la compétition de The Voice 8e : les grands shows en direct. Poupie, Laureen, Clément, Whitney, Pierre Danaë, Geoffrey / Arezki, Gage, Théophile Renier, Vay, Sidoine, Mayeul/Scam Talk, Léonard, Gjon’s Tears, Albi, London Loko et Léona Winter. L’un d’entre eux sera sacré vainqueur de The Voice 8 dans quelques semaines. Alors vous avez déjà une idée du grand gagnant de The Voice 2019 ? Savez-vous pour qui vous allez voter ? Car au final, c’est vous qui déciderez….