2è auditions à l'aveugle : Jenifer, prendra-t-elle sa revanche sur Mika ?

En avant-premières, MYTF1 vous propose de voir les premières minutes des deuxièmes auditions à l'aveugle de la saison 8 de The Voice. Souvenez-vous, lors des premières auditions à l'aveugle, Mika a actionné la nouvelle règle du BLOCK pour empêcher Jenifer de lui voler Agathe, un talent qui a interprété un titre d’Etta James « I'd Rather Go Blind”. Pour ces 2è auditions, est-ce que Jenifer prendra sa revanche ? Si tel est le cas, la vengeance de Jenifer sera terrible !!! Une soirée extraordinaire et riche en rebondissement s’annonce samedi soir…Rendez-vous samedi 16 février 2019 sur TF1 et MYTF1