Qui a gagné The Voice Kids 2018 ?

Nos quatre coachs Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent ont réussi les meilleurs jeunes talents sur la scène de The Voice Kids cette saison. Après quatre soirées d’auditions à l’aveugle, deux Battles endiablées et une demi-finale à couper le souffle, les huit derniers candidats de The Voice Kids nous ont offert une finale inoubliable. Mais ce soir vous avez dû les départager et ne choisir qu’un seul talent. Dans l’équipe de Jenifer, Emma espère remporter le trophée de la cinquième saison. Dans l’équipe de Soprano, c’est Lili qui souhaite gagner. Dans l’équipe d’Amel Bent, c’est la jeune Ermonia qui voudrait être sacrée meilleur talent 2018. Enfin, dans l’équipe de Patrick Fiori, c’est Carle qui voudrait succéder à Angelina, gagnante de la saison 4. La réponse maintenant ! La grande gagnante de cette cinquième saison de The Voice Kids est… Emma ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.