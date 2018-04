Pas vu à la TV : BigFlo & Oli, les guests en coulisses

Vous avez été nombreux à regarder ce deuxième prime des grands shows en direct. Vous avez suivi les départs d' Edouard Edouard, Guillaume, Hobbs et Betty Patural. Mais comment les talents vivent le show, appréhendent ces moments de direct et de stress. Quelle est l'ambiance en coulisses ? On retrouve BigFlo & Oli, les invités de marque de ce prime, visiblement très heur eux d'être ici et découvrez également les coulisses du mannequin challenge lors de la prestation de Casanova. On vous attend nombreux samedi prochain pour le deuxième prime - BONUS - 28 avril 2018