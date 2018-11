Abby & Sarah - Alexander - Louna - "When I was your man" - Bruno Mars (équipe Patrick Fiori)

Pour la dernière Battle de l’équipe de Patrick Fiori, ce n’est pas trois mais quatre talents qui seront sur la scène de The Voice Kids. Sous l’œil attentif de leur coach, Alexander, Louna et les jumelles Abby et Sarah interprètent ce soir « When I was your man » de Bruno Mars sur le ring de The Voice Kids. Les « English Fiori », comme ils se surnomment, vont devoir prouver à leur coach qu’il mérite leur place en demi-finale. Les voix d’Abby et Sarah s’harmonisent à la perfection avec la puissance d’Alexander et de Louna. Mais qui va retenir l’attention de Patrick Fiori ? Qui va-t-il emmener en demi-finale ? La réponse dans cette vidéo ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.