Abby et Sarah - "Say something" - A Great big World Ft. Christina Aguilera

Les prochains talents de The Voice Kids sont des jumelles. Abby et Sarah viennent de Toronto exclusivement pour participer au concours de The Voice Kids. Elles aiment toutes les deux chanter, jouer de la guitare et du piano. Elles chantent ensemble tout le temps. Elles veulent réaliser leur rêve de participer à The Voice Kids car elles aiment beaucoup la France. Ce soir, elles interprètent « Say something » de A Great big World Ft. Christina Aguilera devant les quatre coachs de The Voice Kids. Les deux voix des jumelles à l’unisson vont-elles convaincre les coachs ? Vont-ils se retourner ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.