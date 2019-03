Adrian Byron Burns – Father And Son (Cat Stevens)

Il n’y a pas d’âge pour monter sur la scène de The Voice 2019. La musique, la voix n’ont pas d’âge. La preuve, Adrian Byron Burns a 67 ans et la scène lui manque beaucoup. Adrian est américain et tout a commencé dans une chorale de Gospel de son église aux Etats-Unis. Ce musicien-chanteur a accompagné les plus grands, de Niels Young à BB King et a joué dans le monde entier, plus de 150 concerts par an. Mais la vie de famille le rattrape et décide de rester auprès de ses enfants en devenant professeur d’anglais en France. A 67 ans, la scène lui manque et choisit The Voice 8 pour interpréter un titre de Cat Stevens « Father And Son ». Son timbre de voix séduira-t-il assez nos Coachs Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano pour qu’ils se retournent et lui offrent une place dans l’aventure The Voice ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4