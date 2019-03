Adrien – The Greatest Show (BO The Greatest Show Man)

Depuis toujours, Adrien aime chanter au grand dam de sa famille. Face à l’inquiétude de son entourage, Adrien décide de se diriger vers des études de science économique, sociale et politique. Mais chasser le naturel, il revient au galop ! La musique ne le lâche pas et s’oriente vers un cursus artistique. Depuis 4 ans, il est intermittent du spectacle et se produit notamment dans des troupes de comédies musicales : « Résiste », « La Belle au bois dormant », « Jules Verne ». Son défi ce soir est de se présenter en solo sur la scène de The Voice 2019 et de provoquer « un engouement de joie et de sourire ». Pour ce faire, ce showman va interpréter « The Greatest Show » - Bande Originale de The Greatest Show Man. Va-t-il réussir à faire passer l’émotion de la joie ? Réussira-t-il à faire se retourner les 4 coachs, Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019