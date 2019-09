Aëlwenn VS Nayana VS Lola chantent « Stay » de Rihanna (Team Jenifer)

Voici une Battle 100% féminine, dont les qualités d’interprète ont impressionnées leur coach Jenifer, lors des auditions à l’aveugle. Ce trio féminin, composé d’Aëlwenn, Lola et de Nayana, chante ce soir le célèbre morceau de Rihanna « Stay ». Une chanson calme et dans l’émotion, qui demande de la justesse au niveau de la rythmique. Les voix s’unissent parfaitement et touchent les coachs et le public. Jenifer va devoir sauver l’un de ses talents à l’issue de cette Battle. Qui gagnera son billet pour la demi-finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

