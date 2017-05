Agathe choisit une chanson improbable pour son épreuve ultime !

Face à la difficulté et à la pression des Épreuves Ultimes de The Voice, les coachs viennent personnellement à l'aide des talents. C'est le cas d'abord pour Agathe, qui s'est révélé lors des battles contre Sofia sur le tube de Charlie Puth. Samedi soir, elle montrera une autre facette de sa personnalité, plus... "Vintage fun" ! Ça tombe bien, Mika en est plutôt friand ! Rendez-vous samedi à 20h55 sur TF1 pour les Épreuves Ultimes de The Voice 6 !